Deux Américains encornés au début des fêtes de la San Fermin

Cinq personnes ont été blessées, dont deux Américains et un Espagnol encornés, lors du premier lâcher de taureaux des courses de la San Fermin à Pampelune en Navarre (nord), une des plus grandes fêtes traditionnelles d'Espagne, ont annoncé les autorités régionales.

"Le nombre de personnes traitées aux urgences du complexe hospitalier de Navarre s'est élevé à 5, dont 3 encornés", a annoncé le gouvernement de Navarre sur Twitter.

Les autorités ont précisé que les deux autres blessés, des Espagnols de 18 et 23 ans, souffraient de traumatismes crâniens. Parmi les trois encornés figurent deux Américains âgés de 23 et 46 ans et un Espagnol de 40 ans.

Selon des médias locaux, une des personnes encornées se trouve dans un état grave. Les autorités n'ont pas confirmé cette information.

La Croix-Rouge avait averti d'"un danger particulier" en raison du grand nombre de personnes présentes.

La course a été relativement rapide et les taureaux ont mis 2mn41 à effectuer le parcours traditionnel de 848 mètres dans les rues étroites de Pampelune.

Les fêtes de la San Fermín, du 6 au 14 juillet, attirent chaque année des centaines de milliers de touristes du monde entier.

Durant une semaine, chaque matin à 8H00 des centaines de "mozos" (jeunes) en chemise et pantalon blancs avec foulard et ceinture rouges tentent de s'approcher le plus possible des six taureaux de combat - encadrés de six boeufs accompagnateurs -, lors du parcours qui s'achève dans les arènes de Pampelune où ils sont mis à mort dans l'après-midi par les grands noms de la tauromachie.

La course, ou "encierro", fait chaque année plusieurs blessés. Au moins 16 coureurs y sont morts depuis 1911 dont le dernier en 2009. En 2018, 42 coureurs avaient été blessés dont deux encornés.