Deux groupes flamands de médias collaborent autour de leur supplément emploi

(Belga) DPG Media (anciennement De Persgroep) et Mediahuis souhaitent regrouper leurs activités respectives sur le marché de l'emploi et du recrutement, annoncent les deux groupes de médias dans un communiqué mardi. Ils justifient cette décision "par la forte évolution et la numérisation croissante de ce marché".

Les deux plate-formes exploitées par les groupes de presse, Jobat pour Mediahuis et Vacature.com pour DPG Media, seront rassemblées sous une coentreprise. "Cette synergie devrait permettre aux deux acteurs locaux d'atteindre la taille d'échelle nécessaire sur le plan technologique, et de conserver dans le futur une position forte dans ce secteur", indique-t-on. En profitant de manière maximale de la couverture média tant de DPG Media (Het Laatste Nieuws, HLN, De Morgen) et de Mediahuis (Het Nieuwsblad/De Gentenaar, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg), les deux plates-formes proposeront ensemble la plus grande étendue de service. La nouvelle joint-venture présentera "une offre unique et de qualité aux employeurs, et permettra, par une exploitation intelligente des données, de détecter les chercheurs d'emploi tant actifs que latents." (Belga)