Deux laboratoires travaillent sur un vaccin combiné contre la grippe et le coronavirus

(Belga) La firme pharmaceutique américaine Moderna a annoncé jeudi travailler à l'élaboration d'un vaccin luttant à la fois contre le coronavirus et la grippe. Mercredi, sa concurrente Novavax, dont le sérum anti-Covid doit encore être approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA), avait indiqué plancher elle aussi sur une telle combinaison.

Une seule dose du nouveau vaccin de Moderna suffirait comme rappel contre le coronavirus mais agirait aussi contre la grippe. Malgré cette annonce, on ne sait pas encore si et quand ce vaccin pourrait être mis sur le marché. En parallèle, Moderna a livré les résultats définitifs de sa phase 3 de recherche concernant son vaccin déjà disponible contre le coronavirus. Il en ressort que le sérum est efficace à 93% contre le développement de la maladie, 98,2% contre les formes graves de Covid-19 et à 100% contre les décès, selon ces données. Des études d'efficacité sur les enfants âgés de 6 mois à 11 ans sont encore en cours. Par ailleurs, la firme développe actuellement quatre rappels différents et une version de son vaccin pouvant être conservée au frigo. De son côté, l'entreprise Novavax, aussi américaine, attend encore le feu vert de l'EMA pour proposer son vaccin anti-Covid sur le marché européen. (Belga)