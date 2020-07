Deux portiques "géants" arrivent au port de Marseille

Le port de Marseille, premier de France, s'est doté de deux nouveaux portiques, parmi les plus grands du monde, pour "prendre en charge les plus grands porte-conteneurs", alors que l'activité du port est "revenue quasiment à la normale".

"Nous allons pouvoir traiter jusqu'à 26 rangées de conteneurs donc pourrons prendre en charge les plus grands porte-conteneurs, longs de 400 mètres avec 4.000 conteneurs à bord", a déclaré à l'AFP Mathew Paul, directeur de PortSynergy-Eurofos.

PortSynergy-Eurofos, l'un des opérateurs du port, a investi plus de 20 millions d'euros pour ces deux nouveaux portiques de plus de 1.600 tonnes arrivés jeudi de Chine à Marseille Fos.

En tout, le port compte aujourd'hui huit portiques, dont quatre qui font partie des plus grands du nombre: "cela va diminuer le temps de rotation des navires dans le port, on augmente notre efficacité et nos cadences", s'est aussi félicité Hervé Martel, président du directoire du Grand port maritime de Marseille Fos.

Dans la même veine, des travaux d'agrandissement des terminaux conteneurs ont également été réalisés, notamment sur le quai de l'opérateur PortSynergy-Eurofos.

Un nouveau quai de 300 mètres avec un tirant d'eau de 17 mètres sera opérationnel fin 2020 et un réaménagement ferroviaire permettra aussi un gain de temps: "si on agrandit nos infrastructures, les navires attendront moins, donc on en accueillera encore plus", a expliqué Mathew Paul.

Touché de plein fouet par les grèves contre la réforme des retraites et la crise du Covid 19, Marseille Fos a connu une baisse de son trafic marchandise de 15% au premier semestre avec 33,6 millions de tonnes, contre 39,5 millions de tonnes en 2019.

Du côté des conteneurs, un de ses axes de développement bien que Marseille soit encore largement derrière les ports du Nord de l'Europe dans ce secteur, la baisse est de 17% en termes d'unités (EVP) manipulées.

Aujourd'hui, "nous avons une vraie reprise de l'activité, nous sommes revenus quasiment à un volume normal pour les conteneurs depuis juillet", a assuré jeudi Hervé Martel.