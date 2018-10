Deuxième édition du Week-end du cheval les 6 et 7 octobre dans toute la Wallonie

(Belga) Coup d'envoi de la deuxième édition du Week-end du cheval ces samedi et dimanche. Une trentaine de lieux répartis dans toute la Wallonie seront ouverts et proposeront des activités gratuites en lien avec le cheval à destination du grand public.

Les activités sont conçues par des clubs équestres mais aussi par des centres vétérinaires ou des écoles professionnelles qui ont répondu à un appel à candidatures. "De l'éleveur au chercheur, du maréchal ferrant au vétérinaire, de l'amateur au sportif de haut niveau, les acteurs sont nombreux dans ce secteur qui représente un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros en Wallonie", rappelle Wind Bag, l'agence de communication qui organise l'événement. Plus de trente lieux sont mobilisés, contre une cinquantaine lors de la première édition. Les visites y seront libres de 10h à 18h les deux jours. Tous les "ambassadeurs" prêts à partager leur passion et le programme qu'ils proposent sont présentés sur le site www.weekendducheval.be. (Belga)