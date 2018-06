Direction et syndicats de Partena sont parvenus à un accord, la grève annulée

(Belga) Direction et syndicats de Partena sont parvenus à un accord quant à une prime d'ancienneté mercredi peu après 15h00, la grève des aide-ménagères qui devait débuter jeudi est donc annulée, ont indiqué les deux parties.

La direction de Partena a mené mercredi matin de nouvelles négociations avec les syndicats sur les statuts des aide-ménagères. Lundi, direction et syndicats n'étaient pas parvenues à conclure un accord sur le pouvoir d'achat. Une partie des quelque 2.000 aide-ménagères s'apprêtaient donc à partir en grève. Les trois syndicats FGTB, CSC et CGSLB ont déposé un préavis lundi soir, qui devait entrer en vigueur jeudi pour une durée indéterminée. Ils demandent une compensation financière complémentaire pour le personnel qui est payé via le système des titres-services. Mais selon la direction de Partena, il n'y a pas de marges financières pour cette requête. Les organisations vont maintenant raporter les détails de l'accord à leurs affiliés. (Belga)