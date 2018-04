Distribution: Sainsbury en discussion avec Walmart pour le rachat d'Asda

(Belga) L'enseigne britannique de grande distribution Sainsbury's a annoncé samedi être en discussion avec le géant américain Walmart pour lui racheter son concurrent Asda, une opération d'ampleur qui pourrait aboutir à la création du numéro un de la distribution au Royaume-Uni.

"Sainsbury's confirme être en discussions avancées avec Walmart concernant un rapprochement des activités de Sainsbury's et Asda", a indiqué le groupe dans un communiqué, à la suite d'informations de presse. Une annonce sera faite lundi à 07H00 locales (06H00 GMT), a-t-il précisé. Selon la télévision britannique Sky News, qui a dévoilé l'information, le montant de la transaction pourrait atteindre 10 milliards de livres (11,4 milliards d'euros). Le rachat du numéro 3 britannique Asda par son rival Sainsbury's, deuxième derrière Tesco, donnerait naissance au premier groupe de distribution au Royaume-Uni avec quelque 2.800 supermarchés et supérettes. Les grandes enseignes font face à une féroce concurrence sur le marché britannique, où les acteurs historiques sont sous pression compte tenu des importants gains de parts de marché réalisés par les enseignes de maxidiscompte comme les allemands Aldi et Lidl. Sans compter les ambitions des géants d'internet comme Amazon et son rachat récent des magasins américains bio Whole Foods, présents au Royaume-Uni notamment dans la livraison à domicile. Dans cet environnement difficile, Sainsbury's avait annoncé en octobre 2017 la suppression de 2.000 emplois dans son personnel de ressources humaines au Royaume-Uni, sur un effectif total de plus de 150.000 personnes. Tesco l'avait précédé en annonçant en juin la fermeture d'un centre d'appel, entraînant 1.100 pertes d'emplois.