Doel 4 devrait redémarrer le 31 décembre

Le réacteur nucléaire de Doel 4, à l'arrêt depuis vendredi, ne sera pas remis en route ce dimanche comme prévu initialement. La durée des travaux de maintenance a été réévaluée à la hausse. Le réacteur devrait redémarrer le 31 décembre, a précisé à Belga la porte-parole d'Engie Electrabel, Anne-Sophie Hugé.

Vendredi, Doel 4 avait été mis progressivement à l'arrêt à cause d'un filtre bouché au niveau du circuit secondaire dans la partie non nucléaire de la centrale, selon les explications d'Engie Electrabel. Les travaux de maintenance devraient être terminés le 31 décembre, d'après la dernière estimation du fournisseur d'énergie. Doel 4 avait été relancé le 13 décembre dernier avec deux jours d'avance sur le planning. Le réacteur avait été arrêté l'été dernier après que des dégradations au niveau du béton eurent été repérées dans le plafond du bâtiment bunker du réacteur. Pour Engie Electrabel, il n'est pas anormal qu'un réacteur connaisse quelques difficultés après une longue période d'arrêt. La sûreté n'est pas en jeu. Pour le moment, seuls les réacteurs de Doel 3 et Tihange 1 sont opérationnels.