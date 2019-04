Donceel, Gand et Colruyt récompensés pour des projets répondant aux défis futurs

(Belga) La commune de Donceel, en province de Liège, la ville de Gand et la chaîne de supermarchés Colruyt figurent parmi les lauréats des Belfius Smart Belgium Awards 2018, des récompenses attribuées à des entreprises et des organismes publics "qui apportent, de manière intelligente, une réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain". Les prix ont été remis mercredi soir à Bruxelles.

Les projets en lice pouvaient porter sur huit domaines: économie circulaire, services smart city, enseignement, énergie, environnement, santé et prévention, mobilité, et développement urbain. La commune de Donceel envisage de dépenser plus de 300.000 euros pour remplacer son éclairage public par un dispositif intelligent. Gand a été primée pour un projet destiné à mieux contrôler le trafic et la mobilité dans la ville. Le système TMaaS réunira sur une plateforme unique de nombreuses informations en temps réel, notamment sur le trafic routier, ferroviaire et des trams et bus. Les utilisateurs pourront accéder à toutes ces données à partir de la fin 2019. Colruyt, pour sa part, avait proposé au concours son Liquid Ice Container, une charrette réfrigérante intelligente pour conserver les produits frais, et celle-ci a été récompensée. Pour les plus petites entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros), c'est la start-up bruxelloise Shayp qui a été distinguée. Elle a mis au point un petit appareil permettant de traquer les fuites d'eau. En matière de soins de santé, les élèves de l'Institut Communal d'Enseignement Technique et Commercial (Githo) de Nijlen (province d'Anvers)à ont développé un système de détection de chute qui avertit automatiquement les services de secours et la famille des personnes âgées. Le grand public a, lui aussi, pu choisir son projet préféré. Au terme d'un vote en ligne, ce prix a été attribué à VRkeer (Université de Gand et Odisee - Campus de Saint-Nicolas-Waes) qui sensibilise les jeunes cyclistes aux dangers du trafic grâce à la réalité virtuelle. Dès septembre, toutes les écoles belges pourront utiliser gratuitement ce nouveau logiciel.