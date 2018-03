EASI et Torfs à nouveau élus meilleurs employeurs de Belgique

(Belga) L'entreprise de chaussures Torfs et le groupe EASI, spécialisé dans les logiciels de gestion, ont remporté le prix "Best Workplaces" décerné mardi soir à Bruxelles par la Vlerick Business School. Les lauréats ont été élus par 25.000 employés et 35 entreprises belges ont obtenu le titre de "Great Place to Work".

Ces prix sont décernés selon les résultats de l'enquête annuelle "Best Workplaces" du Great Place to Work Institute Belgium, en collaboration avec la Vlerick Business School et Jobat/Mark Magazine. "Les bons employeurs sont des entreprises où les travailleurs ont confiance dans la direction, sont fiers de leur travail et prennent du plaisir à travailler", précisent les organisateurs de l'événement. Les chaussures Torfs ont reçu le prix pour la cinquième année consécutive dans la catégorie des grosses entreprises (plus de 500 travailleurs), tandis que EASI le remporte pour la quatrième fois d'affilée chez les petites entreprises (moins de 500 travailleurs). Elles sont reconnues "pour leurs qualités d'employeurs et leur culture organisationnelle axée sur l'humain". (Belga)