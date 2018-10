Echec de décollage de la fusée Soyouz: ce que l'on sait

La fusée Soyouz qui devait transporter jeudi l'astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexeï Ovtchinine vers la Station spatiale internationale (ISS) a connu une défaillance de moteur après son décollage, contraignant l'équipage à revenir sur Terre.

Les deux astronautes sont indemnes et ont été récupérés par les services de secours. Voilà ce que l'on sait de l'incident, le premier concernant un vol habité russe depuis 1983:

- 3,2,1...

Le compte à rebours est lancé au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, par un temps dégagé. Le soleil brille et le thermomètre affiche une vingtaine de degrés, inhabituel pour la saison.

La fusée décolle comme prévu, à 14H40 locales (08H40 GMT), selon un photographe de l'AFP sur place. Sur les images retransmises en direct par la Nasa et Roskosmos, l'agence spatiale russe, le décollage de la fusée Soyouz semble se dérouler comme d'habitude.

"La fusée a décollé absolument normalement", affirme le journaliste de l'AFP: "Mais après la séparation du premier étage, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de flash".

- Urgence

Les images retransmises en direct montrent la fusée aller aussi loin que visible par les caméras, ainsi que les deux astronautes à l'intérieur de la cabine, communiquant avec le centre de contrôle et travaillant sur leurs ordinateurs.

Puis les images s'interrompent comme à l'accoutumée, et la Nasa retransmet alors des images de synthèse de la fusée, accompagnées des commentaires des astronautes dans la cabine de pilotage.

Soudain, au bout de deux minutes de vol, trois courts signaux sonores retentissent, signalant une "urgence".

"Problème de lanceur, 2 minutes 45 secondes", annonce ensuite d'une voix parfaitement calme Alexeï Ovtchinine, le commandant de bord de la fusée Soyouz, un cosmonaute expérimenté de 47 ans dont c'est le second voyage dans l'espace après un premier séjour sur l'ISS en 2016. "C'était un vol rapide", ajoute-t-il avec un humour et un sang-froid désarmants.

Selon la Nasa, "la défaillance du lanceur" s'est produite au bout de 119 secondes de voyage, alors que la fusée était lancée à plus de 7.500 km/h.

L'incident a eu lieu au moment de la séparation des premier et deuxième étages de la fusée - composée de trois étages plus la capsule contenant l'équipage -, a précisé une source à l'agence Interfax. Un des blocs du premier étage a frappé le second étage de la fusée, provoquant l'extinction du moteur.

L'astronaute russe a précisé qu'ils estimaient se trouver déjà en apesanteur.

- Sauvetage

Les systèmes de sécurité fonctionnent parfaitement et après quelques minutes d'incertitude, l'agence russe Roskosmos annonce que les deux membres d'équipage du vaisseau Soyouz MS-10 sont vivants.

Les systèmes de secours se mettent en marche, la capsule contenant les deux hommes se détache du reste et atterrit sur Terre en mode de "descente balistique", selon un communiqué du chef de la Nasa, Jim Bridenstine, publié sur Twitter.

Dans la capsule équipée de parachutes, les astronautes disent ressentir pendant la descente une puissante force gravitationnelle. "Nous resserrons nos ceintures", déclare Alexeï Ovtchinine.

Dès l'annonce de l'incident, les équipes de recherche mobilisées pour chaque lancement se mettent en route: plusieurs hélicoptères Mi-8 s'envolent vers le lieu présumé de leur atterrissage près de Jezkazgan, une ville de 80.000 habitants éloignée de plus de 400 kilomètres du cosmodrome de Baïkonour.

Parallèlement, un Antonov-26 largue des parachutistes au-dessus du lieu où a atterri le module des deux astronautes. Selon plusieurs sources, Nick Hague et Alexeï Ovtchinine ont attendu moins de quinze minutes l'arrivée des secours qui les aident à sortir de la capsule.

A 9H20 GMT, le chef de l'agence Roskosmos Dmitri Rogozine écrit sur Twitter que "L'équipage a atterri. Tous sont vivants". Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov déclare lui à la presse: "Dieu merci, les cosmonautes sont vivants".

La Nasa ajoute de son côté que les deux hommes sont "en bon état". Ils sont transportés en hélicoptère jusqu'à l'aéroport de Jezkazgan où ils subissent de premiers examens médicaux. De là, ils ont ensuite été transportés vers Baïkonour.

Ils "se sentent bien. Des spécialistes médicaux les ont examinés et n'ont pas trouvé de problèmes de santé. Ils boivent du thé et plaisantent", a assuré Roskosmos.

