Egypte: le FMI propose un nouveau déboursement de 2 milliards de dollars d'aide

(Belga) Le Fonds monétaire international (FMI) va proposer un nouveau déboursement de 2 milliards de dollars d'aide à l'Egypte après les progrès économiques constatés lors d'une mission d'experts sur place, selon un communiqué mercredi.

Le versement, qui doit encore être approuvé par les instances dirigeantes de l'institution monétaire internationale, s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Si le décaissement est approuvé, le montant total des sommes versées dans le cadre de ce programme aura atteint à ce jour 10 milliards de dollars. "L'économie égyptienne a poursuivi ses bonnes performances", a noté l'équipe du Fonds, dirigée par Subir Lall, qui était sur place du 18 au 31 octobre. Le Fonds note l'accélération de la croissance à 5,3%, une baisse du chômage en-dessous des 10% et un recul du déficit des comptes courants, dû aux envois de fonds des Egyptiens résidant à l'étranger et d'une reprise du tourisme. L'équipe souligne également la politique monétaire "prudente" de la banque centrale et la solidité du réseau bancaire du pays "rentable et bien capitalisé". "Nous saluons les efforts du gouvernement pour améliorer le niveau de vie des plus vulnérables", souligne aussi l'équipe de M. Lall dans le communiqué. (Belga)