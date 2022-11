Elections présidentielles au Brésil - Brésil: la police lève des barrages routiers, Bolsonaro toujours silencieux

(Belga) La police a tiré des gaz lacrymogènes pour lever certains des barrages routiers qui s'étaient multipliés mardi au Brésil, des milliers de camionneurs et de manifestants pro-Bolsonaro refusant d'accepter la défaite du président d'extrême droite.

Jair Bolsonaro restait toujours muré dans le silence depuis l'annonce dimanche soir de la victoire sur le fil de l'icône de la gauche Lula (50,9% contre 49,1%). Mais la presse brésilienne bruissait d'informations non-confirmées sur une déclaration avant la fin de la journée. Lancé la veille, le mouvement de protestation sur les axes routiers a fait tâche d'huile, des appels à les soutenir se sont multipliés sur les comptes pro-Bolsonaro sur Twitter et Telegram, a constaté l'équipe d'investigation numérique de l'AFP. La police routière fédérale (PRF) rapportait à la mi-journée environ 267 barrages, totaux ou partiels, dans au moins 22 des 27 Etats du Brésil. Lundi soir, seulement une douzaine d'Etats étaient concernés. Mais selon le directeur général Anderson Torres "quelque 200 barrages ont déjà été levés". "C'est une opération complexe" avec "plus de 75.000 kilomètres de routes qui nécessite un grand nombre de personnel et de logistique", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Nous avons demandé le soutien de la police fédérale, de la police nationale et de la police militaire (...) afin de rétablir l'ordre le plus rapidement possible pour assurer le droit d'aller et venir des citoyens et la circulation des biens et des personnes", a-t-il ajouté. De nombreux chefs d'Etat étrangers ont félicité depuis dimanche soir Luiz Inacio Lula da Silva pour son troisième mandat à la tête du pays, après ceux de 2003 à 2010. Lula doit prendra officiellement ses fonctions au 1er janvier, mais une transition du pouvoir devrait commencer dès maintenant, si le gouvernement sortant accepte de coopérer. (Belga)