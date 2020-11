Elections sociales - Pas de recours massif au vote électronique malgré la crise sanitaire

(Belga) La crise du coronavirus n'entraîne pas un recours massif au vote électronique pour les élections sociales qui débutent lundi et dureront deux semaines. Quelque 15% des travailleurs pourront s'exprimer par voie électronique, selon les derniers chiffres communiqués lundi par SD Worx. Un travailleur sur trois pourra voter par courrier.

"Malgré la crise du Covid-19, ce n'est pas encore le moment de la percée du vote électronique", commente Jan Vanthournout, Senior Legal Manager chez SD Worx. "Le vote électronique ne signifie pas nécessairement 'à distance'; il est également possible via un ordinateur sur le lieu de travail ou dans un isoloir. Pourtant, en tant que prestataire de services, SD Worx a constaté ces 5 dernières semaines une augmentation sensible de la demande de vote électronique et de vote par correspondance." Les élections sociales, organisées tous les quatre ans, ont débuté lundi dans plus de 7.000 entreprises. Elles doivent désigner les représentants au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). SD Worx accompagne au total 1.400 entreprises, dont environ 558.000 travailleurs peuvent voter. Parmi ceux-ci, au moins 125.000 peuvent voter par courrier et 82.400 travailleurs par voie électronique. (Belga)