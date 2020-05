Elon Musk et la chanteuse Grimes ont eu un enfant

Elon Musk et Grimes au gala du Met le 7 mai 2018ANGELA WEISS

"La maman et le bébé vont bien" : le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé lundi sur Twitter que sa compagne, la chanteuse Grimes, avait donné naissance à leur enfant.

"Plus que quelques heures !", avait d'abord fait savoir le chef d'entreprise de 48 ans à un internaute qui demandait "des nouvelles du bébé".

Quatre heures plus tard, Elon Musk a indiqué sur Twitter que la maman et le nouveau-né allaient "bien", sans donner plus de détails.

Début janvier, la chanteuse pop Grimes, 32 ans, avait partagé un cliché d'elle avec le ventre arrondi sur Instagram.

Le couple avait fait parler de lui lors de leur première apparition publique ensemble au Gala du Metropolitan Museum, en 2018, surprenant à la fois le monde de la musique et celui des affaires. Grimes portait un collier en forme du logo Tesla.