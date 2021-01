Elon Musk, le fondateur de Tesla, devient l'homme le plus riche du monde

Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla, s'est hissé jeudi au rang d'homme le plus riche du monde grâce à l'envolée des actions en bourse, selon l'agence Bloomberg.



Grâce à la flambée des titres de Tesla - dont il détient 18% - à Wall Street, le fantasque entrepreneur de 49 ans, qui dirige également SpaceX, est passé jeudi matin devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, selon les calculs de l'agence Bloomberg qui tient à jour un classement des milliardaires.



Jeff Bezos détenait le titre d'homme le plus riche de la planète depuis 2017.



Alors que l'action Tesla, qui a vu sa valeur multipliée par plus de 7 en 2020 et avançait encore vivement à Wall Street jeudi, la fortune de l'ingénieur d'origine sud-africaine, a atteint 188,5 milliards de dollars peu après l'ouverture de la séance, dépassant d'1,5 milliard celle de Jeff Bezos.



La veille, Tesla avait dépassé pour la première fois la barre des 700 milliards de dollars de valeur à la clôture alors que le titre avait terminé en hausse de presque 3% à 755,98 dollars.



Jeudi matin, l'action frôlait les 800 dollars grimpant de 5,7%.



Les ventes du groupe restent pourtant bien loin des constructeurs traditionnels: Tesla n'a écoulé que 499.550 voitures sur l'année 2020, bien loin par exemple de Volkswagen et ses 11 millions de véhicules vendus en 2019.



Mais Tesla bénéficie de l'engouement des investisseurs pour les véhicules électriques et du fait qu'il est parvenu à gagner de l'argent pendant cinq trimestres consécutifs, ce qui lui a permis d'entrer au sein du prestigieux indice S&P 500 en décembre.



Covid-19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 7 janvier ?