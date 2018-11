Elon Musk renomme sa prochaine grande fusée "Starship"

Le patron de la société spatiale américaine SpaceX, Elon Musk, a décidé: sa prochaine fusée, qui ira faire le tour de la Lune et atteindra peut-être Mars un jour, s'appellera finalement "Starship".

"Renomme BFR en Starship", ("vaisseau spatial" en français, ndlr), a tweeté Elon Musk lundi soir.

La BFR était jusqu'à présent le nom de code de cette méga-fusée, en cours de développement, les initiales censées signifier Big Falcon Rocket, bien que SpaceX n'ait jamais confirmé ce nom officiellement.

Lorsque Elon Musk a dévoilé, le 17 septembre depuis son usine californienne de Hawthorne, que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa avait payé pour faire le tour de la Lune avec six ou huit artistes au plus tôt en 2023, le patron a dit que ce voyage aurait lieu à bord d'une BFR, présentée comme haute de 118 mètres et comme l'une des plus puissantes jamais construites dans l'histoire de la conquête spatiale.

SpaceX utilise aujourd'hui deux fusées. La Falcon 9 est son lanceur phare, qui a accompli 18 missions déjà cette année, et plus de 60 fois depuis 2012. La Falcon Heavy, capable d'emporter des charges plus lourdes, a effectué un vol d'essai en février, lançant une voiture Tesla avec au volant un mannequin baptisé Starman - en référence à David Bowie - en orbite autour du Soleil, au-delà de Mars.

Mais ces deux fusées existantes sont appelées à disparaître au profit de la seule "Starship", a expliqué Elon Musk.

Dans un tweet, il a dit que SpaceX cesserait de mettre à jour Falcon 9 pour se concentrer sur la seule BFR/Starship. "Sommes en train d'accélérer BFR à la place", a-t-il écrit samedi.

La future méga-fusée aura deux parties: le premier étage, également appelé le booster, du nom de "Super Heavy", qui sert à "échapper à la gravité de la Terre". Et l'étage supérieur qui servira de vaisseau pour se rendre sur les autres planètes, et s'appellera Starship.

Elon Musk n'a pas précisé si ce nom était un hommage au célèbre groupe de pop rock des années 1980.