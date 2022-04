En Belgique, PostNL continuera à laisser un avis de passage pour un colis manqué

(Belga) À partir du 1er juillet, PostNL ne laissera plus d'avis de passage aux Pays-Bas si un livreur trouve porte close et ne peut pas déposer un colis. En Belgique, l'entreprise postale continuera à le faire pour le moment, précise un porte-parole.

Les Néerlandais qui ne se trouveraient pas chez eux au moment de la livraison recevront bientôt un courriel ou une notification directement via l'application de la société néerlandaise. En procédant de la sorte, l'entreprise affirme pouvoir économiser 70.000 kilos de papier par an et espère également gagner du temps. Dans environ 9% des cas, le destinataire ne se trouve pas à la maison au moment de la livraison. En Belgique, les livreurs continueront toutefois à utiliser des avis de passage. L'application PostNL, qui est en cours de développement, n'y est en effet pas encore utilisée. "Les consommateurs belges dont nous avons l'adresse mail recevront, en plus de l'avis de passage, un courriel reprenant les informations sur leur colis. Celui-ci est envoyé tant en français qu'en néerlandais", explique samedi à Belga un porte-parole de PostNL. (Belga)