En Égypte, 20 morts dans un accident de minibus

(Belga) Vingt personnes ont été tuées samedi quand leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil, dans le nord de l'Égypte, a indiqué le parquet, accusant le chauffeur "qui téléphonait au volant".

Le chauffeur qui a été blessé "a été surpris par une voiture qui arrivait. Il allait trop vite pour pouvoir l'esquiver", a ajouté le communiqué du parquet. Il a été arrêté et de premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, d'après la même source. Le minibus qui a été sorti de l'eau a été fortement endommagé, a constaté un photographe de l'AFP. Vingt personnes ont péri et huit ont été blessées dont le chauffeur, selon le parquet. La police a mis en place un cordon pour éloigner une foule de badauds. Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route est peu respecté. Officiellement, 7.000 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation en 2021 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui compte 104 millions d'habitants. (Belga)