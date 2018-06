En un an, 7% de caméras de surveillance en plus sur les lieux de travail

(Belga) Le nombre de demandes d'installation de caméras de surveillance sur le lieu de travail a augmenté de 7,2% l'année dernière. 1.129 demandes ont été introduites au total en 2017, selon des chiffres de l'Autorité de protection des données, indique lundi le Syndicat neutre pour indépendants dans un communiqué.

La principale raison invoquée pour l'installation de caméras par les entreprises est de lutter contre les vols par le personnel. Selon le SNI, 40% du total des vols dans les commerces sont commis par des membres du personnel. "L'utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail a fortement augmenté ces 10 dernières années. Cependant, l'installation de caméras de surveillance sur le lieu de travail est devenue monnaie courante et on peut trouver des caméras dans les secteurs les plus divers, allant du commerce de détail et au secteur Horeca aux garages et aux cabinets de titulaires d'une profession libérale. Ces caméras sont le premier moyen de lutter contre des vols commis par des membres du personnel", explique le SNI. Les entreprises qui souhaitent installer elles-mêmes des caméras doivent en tout cas tenir compte d'une CCT qui indique ce qui est autorisé et ce qui est interdit, rappelle encore l'organisation d'indépendants. (Belga)