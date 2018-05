Encore quelques vols Brussels Airlines annulés samedi

(Belga) Brussels Airlines sera à nouveau contrainte d'annuler quatre vols samedi en raisons de problèmes techniques survenus à des appareils appartenant à son partenaire CityJet. Il s'agit de vols à destination de Göteborg, Edimbourg, Prague et Milan.

Les problèmes sont donc plus limités que vendredi, avec 12 vols annulés. Les problèmes techniques survenus aux deux avions de la compagnie ont en effet entre-temps été résolus, précise la porte-parole de Brussels Airlines, et CityJet pourra fournir un troisième appareil (de type Sukhoi Superjet) à Brussels Airlines. Les clients concernés par ces annulations sont tenus au courant et des solutions sont proposées. (Belga)