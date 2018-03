Entre 2007 et 2024, 40% de Charleroi auront été rénovés

(Belga) Entre 2007 et 2024, plus de 40% de Charleroi auront été rénovés, ce qui constitue l'un des plus importants projets du genre en Europe, a indiqué mercredi le bourgmestre de la ville, Paul Magnette, présent cette semaine à Cannes dans le cadre du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier.

Entamée en 2007 dans le bas de la ville grâce au fonds européen Feder, la rénovation de Charleroi est désormais entrée dans sa deuxième phase. Celle-ci concerne principalement la Ville Haute, avec notamment la rénovation du Palais des Expositions pour un budget de 36,5 millions d'euros, celle du Palais des Beaux-Arts et la création d'un Palais des Congrès pour un total de 30 millions d'euros. Au total, cette seconde phase, qui court jusqu'en 2020, entraînera un investissement public de 142 millions d'euros. Les investissements privés, eux, devraient être bien plus conséquents. "Nous avons en effet constaté qu'à Charleroi, un investissement public d'un euro conduit à un investissement privé de 6 euros. Ainsi, pour les zones Phénix et Sambre, les investissements publics de 70 millions d'euros se sont accompagnés de 447,4 millions d'investissements venant du privé", s'est réjoui Paul Magnette. Forte de ces chiffres, la ville mise sur les projets qu'elle présente cette semaine au Mipim pour séduire et convaincre de nouveaux investisseurs. (Belga)