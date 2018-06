Erdogan effectue le premier atterrissage symbolique dans le nouvel aéroport d'Istanbul

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué jeudi un premier atterrissage symbolique dans le troisième aéroport d'Istanbul, l'un des grands projets qu'il met en avant dans la campagne pour les élections de dimanche.

Le chef de l'Etat a atterri jeudi soir dans cet aéroport qui doit ouvrir ses portes au public le 29 octobre, date de la fête nationale. "Si Dieu le veut, notre aéroport deviendra une marque, qui ira bien au-delà de nos frontières", a-t-il déclaré, arrivant à Istanbul après un meeting à Gaziantep (sud). Situé sur la rive européenne d'Istanbul, près de la mer Noire, ce sera "le plus grand aéroport du monde", selon Ankara, avec ses 67,5 millions de mètres carrés. Durant une première phase, le nouvel aéroport doté de six pistes aura une capacité de 90 millions de passagers par an, pour atteindre 150 millions de passagers en 2023, a affirmé le chef de l'Etat. Il s'agit de l'un des grands projets d'infrastructures lancés par M. Erdogan et dont il se vante fièrement lors de ses meetings pour la campagne des élections législatives et présidentielle qui se tiennent dimanche. Parmi ces projets, figure également la construction d'un canal parallèle au Bosphore, sur le modèle de ceux de Suez et du Panama. Muharrem Ince, principal concurrent du président sortant dimanche, a promis d'abandonner ce projet, beaucoup trop coüteux selon lui. Le troisième aéroport, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, doit remplacer l'aéroport Atatürk d'Istanbul, que le président turc a promis de transformer en un immense parc, à l'image de Hyde Park à Londres ou Central Park à New York. Cette promesse a été vue par beaucoup comme une tentative d'apaiser les défenseurs de l'environnement qui critiquent vivement ces grands projets d'infrastructures. (Belga)