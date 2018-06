Eric Domb va créer un nouveau quartier à côté de Pairi Daiza

(Belga) L'entrepreneur wallon Eric Domb va développer un "mini-Nassonia" sur le site de l'ancienne sucrerie de Brugelette, à côté de son parc animalier Pairi Daiza, selon les informations de l'Echo.

Eric Domb lorgne ce site appartenant à la Région wallonne depuis plusieurs années. Or cette dernière a entamé une procédure de révision du plan de secteur. Le site de Pairi Daiza et ses abords seront inscrits en zone d'enjeu régional. Eric Domb s'est donc remis à table avec la commune de Brugelette. Une convention d'intention liant le collège local et Pairi Daiza a été finalisée et approuvée par le conseil communal à 90%. Le chancre industriel de 45 hectares, dont 22 hectares de bassins, est désaffecté depuis 10 ans. Eric Domb y développera un quartier mixte autour d'une réserve naturelle. (Belga)