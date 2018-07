Espace: la Chine conçoit un lanceur surpuissant pour 2030

La Chine conçoit une fusée surpuissante qui pourrait transporter d'ici 2030 des charges utiles supérieures à celles de la concurrence, notamment de la Nasa, a annoncé un ingénieur du programme spatial cité lundi par un média d'Etat.

Ce lanceur Longue Marche-9 "super lourd" sera d'une hauteur de 93 mètres et équipé de quatre propulseurs, selon Long Lehao, haut responsable de l'Académie chinoise de technologie des lanceurs, selon des propos rapportés par l'agence Chine nouvelle.

La fusée pourrait placer en orbite terrestre basse (où se trouvent de nombreux satellites de télécommunications ou de télédétection) une charge utile de 140 tonnes.

Une performance qui dépasserait largement celle de l'actuel lanceur européen Ariane 5 (20 tonnes) ou du Falcon Heavy (64 tonnes) de l'entrepreneur américain Elon Musk, qui avait expédié en février dans l'espace une voiture électrique rouge Tesla.

La fusée chinoise surpasserait également le Space Launch System (SLS), le prochain lanceur de l'agence spatiale américaine (Nasa). Celui-ci offrira une capacité de lancement de seulement 130 tonnes, mais devrait effectuer son premier vol dès 2020.

La Chine est par ailleurs en train de concevoir une fusée Longue Marche-8 en partie réutilisable, qui devrait être opérationnelle aux alentours de 2021. Le premier étage et les propulseurs pourront être récupérés après lancement grâce à un atterrissage vertical en douceur à l'aide de rétrofusées, a expliqué M. Long.

Des recyclages de fusée qui rappellent ceux déjà effectués par la société américaine SpaceX d'Elon Musk.

La Chine investit des milliards d'euros dans son programme spatial, coordonné par l'armée. Elle espère notamment avoir une station spatiale habitée d'ici 2022 et envoyer des humains sur la Lune.

Le pays a déjà conçu une dizaine de lanceurs et expédié plus de 400 engins dans l'espace, dont plus de 60 satellites commerciaux pour le compte d'une vingtaine de pays, selon Chine nouvelle.