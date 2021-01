Tempête de neige en Espagne: le froid s'installe, dernière ligne droite pour déneiger avant lundi (vidéo)

Au lendemain d'une tempête de neige historique, les autorités sont prises ce dimanche dans une course contre la montre pour déneiger à Madrid et dans une partie de l'Espagne avant l'arrivée d'une vague de froid inédite.

Cette tempête baptisée "Filomena", qui a aussi entraîné de fortes pluies dans d'autres régions, a fait quatre morts dans le pays.

La neige risque de tenir ces prochains jours

Des "températures minimales inférieures à -10ºC" sont attendues dans une grande partie de l'intérieur du pays dans la nuit de dimanche à lundi et jusqu'à jeudi, selon l'Agence météorologique espagnole (AEMET). "Notre objectif est de profiter de chaque minute avant lundi lorsque se produira la chute de température" pour déneiger les principaux axes avant que la neige ne se transforme en glace, a annoncé samedi soir le maire de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, sur la chaine La Sexta. "D'ici à la fin de la semaine, il sera très difficile de se déplacer" dans la capitale, où la neige a arrêté de tomber samedi après-midi, a-t-il averti.

A Madrid, l'armée a dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport, qui restait fermé au moins jusqu'à dimanche après-midi, ainsi que les accès aux hôpitaux, toujours sous pression face à la pandémie de Covid-19.

Madrid à l'arrêt

Ces chutes de neige historiques de plusieurs dizaines de centimètres ont recouvert vendredi et samedi Madrid et une partie de l'Espagne, paralysant les axes de communication. Selon le gouvernement, le trafic restait suspendu ou perturbé sur plus de 700 routes ce dimanche matin, tandis que les trains en provenance ou à destination de Madrid sont annulés jusqu'à dimanche après-midi.

La tempête "Filomena" se déplace vers les régions de Catalogne et d'Aragon dans le nord-est du pays, affectées par des chutes de neige moins importantes que dans le centre du pays la veille.