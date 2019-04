Espagne: multiples préavis de grève dans les transports pour la Semaine sainte

(Belga) Plusieurs syndicats de travailleurs du transport aérien et ferroviaire ont déposé des préavis de grève en Espagne pendant la Semaine sainte, importante période de vacances dans le pays.

Cette semaine précédant Pâques, connue pour ses processions religieuses et allant cette année du 14 au 21 avril, est l'une des principales périodes de départs en vacances en Espagne, avec le mois d'août et les fêtes de fin d'année. Dans les aéroports, les syndicats USO et UGT ont appelé quelque 60.000 travailleurs du personnel au sol à faire grève les 21 et 24 avril afin d'appuyer leurs revendications de maintien des droits acquis par les travailleurs passant d'une entreprise à une autre. Le syndicat de pilotes Sepla a également appelé à un arrêt de travail les pilotes de la compagnie Air Nostrum les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 avril pour protester contre l'externalisation de vols à d'autres compagnies du même groupe, Ilai, basées en Irlande et à Malte. "La grève de Sepla oblige Air Nostrum à annuler 148 vols la semaine prochaine", ont indiqué des sources au sein de la compagnie, selon lesquelles "environ 10.000 passagers seront affectés par les annulations durant les trois premiers jours" du mouvement social. Dans le secteur ferroviaire, plusieurs syndicats ont également appelé les travailleurs du gestionnaire du réseau ferré Adif à un arrêt de travail le 17 avril, pour appeler l'Etat à valider une convention collective négociée avec le patronat. Un syndicat de conducteurs de trains de la compagnie nationale Renfe a lui levé jeudi un appel à la grève pour le 23 avril, après avoir obtenu satisfaction auprès de sa direction. (Belga)