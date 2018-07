Essilor confiant avant une étape décisive pour sa fusion avec Luxottica

Essilor et Luxottica avaient annoncé il y a plus d'un an et demi leur intention de fusionnerGiuseppe CACACE, Jean Christophe VERHAEGEN

Les ventes d'Essilor ont reculé au deuxième trimestre, affectées par les taux de change, mais ont accéléré à parités constantes, permettant au groupe de maintenir ses objectifs annuels avant la finalisation attendue sous peu de sa fusion avec l'italien Luxottica.

Le chiffre d'affaires trimestriel a totalisé 1,9 milliard d'euros, en recul de 1,1% en données publiées, en raison de l'impact négatif de l'euro fort, selon des résultats publiés jeudi.

Mais son niveau est conforme aux attentes des analystes du consensus Factset, et il s'inscrit en progression de 4,8% sur un an en "base homogène", c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, soit une nette amélioration par rapport au taux de croissance du premier trimestre (+3,2%).

La principale division du groupe, "Verres et matériel optique", a notamment bien progressé d'avril à fin juin (+4,2% en base homogène) à 1,62 milliard d'euros, grâce à des performances élevées aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil, tandis que l'Europe est restée à la traîne (+1,1%).

L'activité de sa division solaire ("Sunglasses and Readers") a quant à elle augmenté de 9,5% en base homogène sur le trimestre écoulé, avec une "forte contribution" de sa marque chinoise de lunettes de soleil Bolon, a souligné Essilor.

Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes totales du groupe ont dépassé 3,72 milliards d'euros (-3,5% en données publiées, +4% en base homogène), pour une marge d'exploitation ("contribution de l'activité") s'établissant à 18,4% du chiffre d'affaires, contre 18,6% un an plus tôt.

"Fort de ce premier bon semestre et des nombreuses initiatives commerciales à venir au deuxième semestre", Essilor a confirmé jeudi ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir une croissance des ventes en base homogène autour de 4%, pour une marge "supérieure ou égale" à 18,3% du chiffre d'affaires, selon le communiqué.

- Feu vert chinois jugé imminent -

Les investisseurs accueillaient favorablement ces annonces: le titre Essilor gagnait 2,06% à 126,5 euros peu après 10H00 (8H00 GMT) à la Bourse de Paris, tandis que le CAC 40 prenait 0,71% vers la même heure.

Si le bénéfice net semestriel a faibli de plus de 10%, à 349 millions d'euros, ce résultat a seulement reculé de quelque 2,3% sur une base ajustée des charges comptabilisées dans le cadre du projet de fusion avec Luxottica.

Essilor et Luxottica, géant mondial des lunettes de marques essentiellement exploitées sous licence (Chanel, Prada, Ralph Lauren...) mais aussi parfois détenues en propre (Ray-Ban, Persol, Oakley), avaient annoncé il y a plus d'un an et demi leur intention de fusionner, en vue de créer un mastodonte intégré de l'optique, combinant verres et montures.

Mais la finalisation de ce projet a été maintes fois retardée, en raison des délais d'approbation par diverses autorités de la concurrence dans le monde.

Les deux groupes ont obtenu début mars le feu vert des autorités de la concurrence de l'Union européenne et des Etats-Unis, mais attendent toujours l'aval de la Chine, indispensable à la réalisation de l'opération.

Le feu vert de Pékin serait toutefois désormais imminent: les deux groupes sont "sur le point de finaliser leurs discussions avec l'autorité de la concurrence chinoise et sont confiantes dans le fait d'obtenir son accord d'ici la fin du mois de juillet", a ainsi indiqué Essilor dans son communiqué de résultats.

Même ton chez Luxottica, qui a publié lundi ses propres résultats semestriels: le groupe avait fait part d'un chiffre d'affaires en recul de 4,9% au deuxième trimestre, à 2,4 milliards d'euros, mais en hausse de 1,4% à taux de change constants, grâce à l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique notamment.

Le nouvel ensemble, baptisé EssilorLuxottica, devrait représenter un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards d'euros, pour une valorisation boursière de quelque 50 milliards d'euros.

Son siège doit être implanté en banlieue parisienne et le groupe doit être coté à la Bourse de Paris.