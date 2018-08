Etang de Thau: un tiers des huîtres et 100% des moules tuées par la malaïgue

Un tiers de la production annuelle d'huîtres et la totalité des moules ont été tuées cet été dans l'étang de Thau (Hérault) par la malaïgue, une conjonction de chaleurs caniculaires et d'absence de vent, a évalué officiellement un comité d'expertise départemental.

Le comité qui s'est tenu jeudi matin à Montpellier avec des représentants des conchyliculteurs de Thau a "validé les chiffres de pertes" dues à la malaïgue, présentés dans le rapport d'une mission de terrain effectuée du 14 au 20 août, a annoncé à l'AFP Cédric Indjirdjian, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer (DDTM).

"Concernant les huîtres, on a des taux de mortalité importants avec 52% dans la zone de Marseillan et 63,5% dans celle de Mèze", a précisé M. Indjirdjian. "En volume cela représente 2.703 tonnes d'huîtres, en valeur, 4,7 millions d'euros soit un tiers de la production annuelle sur le bassin qui a été détruit en quelques jours".

"Concernant les moules, les pertes sont de 100%", a-t-il ajouté, "soit 1.218 tonnes de moules mortes, ce qui représente une valeur de 1,22 million d'euros".

Le préfet de l’Hérault "va donc saisir, sans délai, la commission nationale de gestion des risques agricoles, en vue de la reconnaissance du sinistre par arrêté ministériel", précise la préfecture dans un communiqué.

Le préfet a également transmis au ministère de l’agriculture la demande d’exonération totale des charges sociales ENIM, des redevances domaniales et des taxes sur le foncier non bâti.

Les organismes sociaux (MSA et ENIM) "sont mobilisés pour accompagner au mieux les professionnels", assure la préfecture.

Une réunion avec les banques, l’URSSAF, la DIRECCTE et les représentants de la profession sera organisée "dans les jours à venir", indique encore la préfecture, "afin de prendre en compte les problèmes de trésorerie des entreprises en difficultés et envisager le recours à l’activité partielle" pour celles qui le souhaitent".

La malaïgue - mauvaise eau en occitan - se caractérise par une coloration blanche des eaux et ne s'était pas manifestée sur l'étang depuis 2006. Ce phénomène de propagation d'algues lié au réchauffement climatique engendre une chute de la teneur en oxygène de l'eau qui décime les huîtres. Les moules succombent pour leur part aux fortes températures de l'eau (plus de 29°C enregistrés sur huit jours cet été dans l'étang selon les scientifiques).

Véritable mer intérieure, la lagune de Thau s'étend à proximité de Sète sur quelque 7.000 hectares. Elle constitue à la fois un écosystème d'exception et la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée (10% de la production nationale d'huîtres et quelque 3.000 emplois).