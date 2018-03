Etats-Unis: des documents demandés à Deutsche Bank sur des prêts à Jared Kushner

Le régulateur des services financiers de New York (DFS) a demandé à trois banques des informations sur des prêts liés à l'entreprise immobilière de la famille de Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Maria Vullo, la patronne du DFS, a adressé des lettres la semaine dernière à Deutsche Bank, Signature Bank et New York Community Bank, leur réclamant des précisions sur les divers prêts ou arrangements financiers accordés ou demandés par l'entreprise Kushner, a indiqué cette source à l'AFP.

Elle leur a donné jusqu'au 5 mars pour répondre.

Les services du DFS ont refusé de commenter cette information, tout comme Deutsche Bank, qui a accordé des millions de dollars de prêts aux Kushner.

"Nous n'avons pas reçu de copie d'une quelconque lettre du régulateur des services financiers de l'Etat de New York", a pour sa part indiqué à l'AFP une porte-parole de Kushner Companies.

Et d'ajouter: "Notre entreprise est une société valant plusieurs milliards (de dollars) et extrêmement solide financièrement. Avant la démission volontaire de notre PDG (Jared Kushner) pour servir notre pays, nous n'avions jamais reçu une telle demande. Ce type de requêtes apparaît comme du harcèlement pour des raisons politiques".

Mercredi soir, le New York Times affirmait de son côté que Kushner Companies avait reçu d'importants prêts de la part du fonds Apollo Global Management et de la banque Citigroup, après que Jared Kushner ait reçu à la Maison Blanche des représentants des deux groupes américains.

Jared Kushner se serait ainsi entretenu avec Joshua Harris, l'un des fondateurs d'Apollo, plusieurs fois en 2017 et aurait évoqué avec lui un poste à la Maison Blanche que ce dernier n'a finalement jamais décroché, selon le journal qui cite plusieurs sources anonymes. En novembre 2017, le fonds aurait autorisé un prêt de 184 millions de dollars à Kushner Companies, "l'un des plus importants reçus l'an dernier", souligne le New York Times.

Le gendre du président aurait également rencontré le PDG de Citigroup, Michael Corbat, au printemps 2017, peu avant que Kushner Companies ne reçoive un autre prêt, de 325 millions de dollars.

- Multiples enquêtes -

Jared Kushner, l'époux d'Ivanka Trump, est devenu un pilier de la Maison Blanche depuis l'arrivée de son beau-père à la présidence des Etats-Unis.

Diplômé d'Harvard et de l'université de New York en droit, il avait pris les rênes de l'entreprise familiale avant d'annoncer en janvier 2017, juste avant sa nomination comme haut conseiller du nouveau président américain, qu'il se retirait de la gestion de la société.

Si Jared Kushner a volontairement quitté des postes de haut niveau dans plus de 200 entités liées à l'empire immobilier de sa famille, il conserve toutefois des parts dans la plupart de ces sociétés, susceptibles de lui procurer des revenus, selon des documents publiés par la Maison Blanche en avril 2017.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise Kushner, qui possède entre autres des actifs immobiliers dans les Etats de New York et du New Jersey, se retrouve sur le devant de la scène.

En mai 2017, elle s'était notamment excusée pour avoir mentionné Jared Kushner lors d'une présentation de l'un de ses projets devant des investisseurs chinois, dans une possible entorse aux règles sur les conflits d'intérêt.

Différents régulateurs américains, dont le procureur de l'Etat de New York, ont demandé récemment des informations à la famille Kushner et à leurs partenaires en affaires, selon la presse américaine.

Fin décembre, les procureurs fédéraux de Brooklyn, à New York, ont demandé des informations à Deutsche Bank sur l'ancien siège du New York Times racheté en 2015 pour 296 millions de dollars par les Kushner suite à une ligne de crédit accordée par la banque allemande, selon le New York Times.

Les demandes des régulateurs aux établissements faisant affaire avec les Kushner sont indépendantes de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller pour ingérence russe dans l'élection américaine de 2016.

M. Mueller a requis en décembre des documents financiers à Deutsche Bank sur ses relations d'affaires avec l'empire familial de Donald Trump.