Tesla prié de rappeler 158.000 voitures pour un défaut lié à la sécurité

L'agence américaine de la sécurité routière, NHTSA, demande à Tesla de rappeler 158.000 voitures aux Etats-Unis pour un problème de sécurité lié à l'épuisement de mémoire de l'ordinateur de bord et en particulier du système d'info-divertissement.

Les voitures concernées sont les berlines Model S fabriquées entre 2012 et 2018 et les 4X4 de ville Model X produits de 2016 à 2018, selon une lettre adressée au constructeur de véhicules électriques rendue publique mercredi.

Le régulateur affirme que son enquête a "conclu qu'un défaut lié à la sécurité du véhicule existe dans les modèles examinés".

La mémoire des ordinateurs de bord, notamment du système d'info-divertissement (MCU), a un cycle de vie limité, ce qui signifie que ce système risque de ne plus fonctionner correctement après un certain nombre de programmes. Ce problème peut aussi causer des suppressions de cycles de mémoire.

"Pendant la panne d’un MCU, l’écran devient noir et la caméra donnant la vue arrière, également caméra de secours, n’est plus disponible pour le conducteur. Si l’image n’est plus disponible, le risque d’accident augmente, ce qui peut potentiellement entraîner des blessures voire un décès", explique le régulateur.

Ce problème peut également affecter Autopilot, l'assistance à la conduite équipant les voitures Tesla, prévient le régulateur.

Tesla n’est pas obligé de se plier à la demande de l'agence fédérale mais doit dans ce cas-là fournir une explication à NHTSA, qui avisera ensuite.

Le groupe dirigé par le fantasque milliardaire Elon Musk a jusqu'au 27 janvier pour répondre.

La demande de NHTSA est un casse-tête pour Tesla: 158.000 voitures représentent par exemple près de 32% de toutes les voitures livrées par le constructeur en 2020.

Elle intervient en outre au moment où la société californienne est en pleine ascension boursière, alimentée par l'assomption chez les marchés financiers que la technologie électrique constitue l'avenir à moyen terme de l'automobile.

La capitalisation boursière de Tesla était à 810 milliards de dollars mercredi soir à Wall Street, soit près de 100 milliards de plus que Facebook. Elon Musk, qui possède 18% du capital, est devenu, lui, l'homme le plus riche du monde sur le papier.