Etienne Davignon quitte Brussels Airlines

(Belga) Etienne Davignon, longtemps président de Brussels Airlines et figure historique de la compagnie, ne fera pas partie du nouveau conseil d'administration de l'entreprise, rapporte La Libre Belgique dimanche sur son site internet.

"J'ai terminé ma mission, après avoir créé la compagnie et l'avoir sauvée deux fois", explique-t-il au journal. Âgé de 87 ans, il quittera Brussels Airlines dont il avait été l'un des bâtisseurs, avec Maurice Lippens, en 2002, un an après la faillite de la Sabena. Les deux hommes avaient convaincu des investisseurs belges de financer la nouvelle compagnie aérienne. Depuis, Brussels Airlines a été entièrement rachetée par le groupe allemand Lufthansa. Face à des difficultés financières liées à la crise du coronavirus, Brussels Airlines bénéficiera d'un prêt de 290 millions d'euros par l'État belge et d'une injection de capital de 170 millions d'euros par Lufthansa. Cet accord doit encore être avalisé par le Fonds de stabilisation économique allemand et par la Commission européenne. (Belga)