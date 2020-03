Eurostar supprime plusieurs trains prévus entre le 21 et le 26 mars

(Belga) Après Thalys, qui a annoncé réduire son offre de 20% sur l'ensemble de son réseau jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est au tour d'Eurostar de supprimer plusieurs trains à grande vitesse à cause de l'épidémie de coronavirus. Ces annulations restent cependant limitées à quelques trains entre le 21 et le 26 mars.

"Nos trains continuent à desservir toutes nos destinations. Cependant, nous avons modifié temporairement notre grille horaire, en raison de l'évolution de la demande", prévient la compagnie sur son site internet. La liaison Bruxelles-Londres est ainsi supprimée les 21, 24, 25 et 26 mars. Certains trains reliant la capitale britannique à Paris sont également annulés. Les passagers concernés peuvent échanger leur billet ou se faire rembourser. En outre, les voyageurs dont le trajet est prévu d'ici au mardi 7 avril peuvent bénéficier d'un bon cadeau d'une valeur équivalente à celle du billet réservé et valable jusqu'au 30 juin, pour voyager avant le 12 décembre 2020. Thalys a également décidé d'assouplir les possibilités de changement de réservation pour ses voyageurs. Tous les billets Thalys et Izy pour les voyages jusqu'à fin avril notamment peuvent être remboursés ou échangés gratuitement. (Belga)