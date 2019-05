Exercice catastrophe bisannuel à Brussels Airport samedi

(Belga) Brussels Airport organise ce samedi après-midi son exercice catastrophe bisannuel de grand ampleur, en collaboration avec les pompiers, la province de Brabant flamand, la Croix-Rouge et la police, indique vendredi l'exploitant de l'aéroport de Zaventem. Ce genre d'exercice est imposé par la loi et fait partie du plan d'urgence de l'aéroport. Lors du précédent exercice qui a eu lieu en décembre 2017, le scénario d'un accident grave impliquant un avion de ligne avait été simulé.

L'avion en question était censé avoir heurté le terminal A, perdait du kérosène sur le tarmac et transportait des matières dangereuses. Le pitch précisait aussi qu'il y avait des morts et des blessés graves, tant dans l'avion que dans le terminal. L'appareil et le terminal devaient être évacués. Quelque 250 personnes avaient pris part à l'exercice, parmi lesquels une centaine de figurants essentiellement dans le rôle de victimes. (Belga)