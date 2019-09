Exportations d'armes: la Belgique engrange de timides avancées sur la "position commune" européenne

(Belga) Les ministres européens des Affaires étrangères ont engrangé en début de semaine de timides avancées sur la "position commune" de l'Union relative au contrôle des exportations d'armes, échouant toutefois à renforcer les critères d'évaluation en ce qui concerne les droits de l'homme.

Les États membres (Conseil) ont modernisé lundi cette position commune, qui remonte à 2008 et contient des critères à vérifier par les gouvernements de l'UE avant de délivrer des licences d'exportation d'armes. Ces critères évaluent notamment le respect des droits de l'homme dans le pays de destination et le risque que pourraient constituer les armes exportées pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays ou de la région. "Sur proposition de la Belgique, la nouvelle version de la position commune renforce les règles en matière de rapportage, ce qui améliorera la transparence et l'échange mutuel d'informations entre les États membres. En outre, la corruption et les violences liées au genre se voient accorder une plus grande attention", ont indiqué les Affaires étrangères dans un communiqué. En revanche, aucun consensus n'a pu être trouvé au sein de l'UE pour des critères d'évaluation plus stricts en ce qui concerne les droits de l'homme, ainsi que le détournement des armes vers des utilisateurs non autorisés par le biais d'acheteurs de bonne foi, déplore le département. (Belga)