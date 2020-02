Extinction Rebellion Youth mène une action chez Eurocontrol à Haren

(Belga) Une quinzaine de militants de l'organisation Extinction Rebellion Youth mènent une action jeudi matin chez Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, à Haren. Les activistes, tous adolescents, se sont enchaînés aux mâts des drapeaux des États membres de l'Union européenne. Ils manifestent contre la réunion du secteur de l'aviation qui doit se tenir dans les locaux d'Eurocontrol.

La "Digitally Connected Airports Conference" réunit les CEO des compagnies aériennes et des aéroports, les directeurs généraux de l'industrie aéronautique et d'autres représentants du secteur. "Les émissions de CO2 de l'aviation internationale ont augmenté de 130% au cours des 20 dernières années", explique Roeland Ghys, porte-parole d'Extinction Rebellion Youth. "Malgré des améliorations dans la consommation de carburant, les émissions des avions devraient être sept à dix fois plus importantes en 2050 par rapport à 1990. C'est plus de trois fois plus qu'aujourd'hui." Pour les militants, cette situation doit changer. "Ces adultes sont conscients de la crise climatique actuelle, mais ils continuent d'augmenter les capacités", ajoutent-ils. "Leur événement vise à augmenter les capacités pour 2030. Alors qu'ils s'envolent pour les Caraïbes avec leur famille, plus tard, mes enfants ne pourront visiter ces îles quand dans un livre d'histoire."