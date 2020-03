F-35 - Réunion "constructive" sur les retombées industrielles du contrat F-35 avec Lockheed

(Belga) Le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès a eu mercredi une réunion qualifiée de "très constructive" avec des représentants du groupe américain Lockheed Martin, choisi par le gouvernement belge pour lui fournir 34 avions de combat furtifs F-35 Lightning II, a indiqué l'entourage de la cheffe du gouvernement fédéral à mi-parcours de la négociation sur la concrétisation des retombées industrielles.

Cette rencontre à Bruxelles avec l'un des vice-présidents de Lockheed Martin et responsable du programme F-35, Greg Ulmer, en compagnie de responsables gouvernementaux et de l'industrie belge - très encline à obtenir des retombées de ce contrat de 3,8 milliards de dollars conclu par le gouvernement Michel 1er - a été "positive", a-t-on souligné de source gouvernementale belge. "Le dossier avance bien", a-t-on assuré de même source, alors l'industrie belge s'inquiète (du peu) de retombées industrielles, en dépit des promesses formulées par les Etats-Unis lors de la conclusion du contrat, en octobre 2018. Selon le journal L'Echo, le F-35 ne générera en effet au mieux que "700 millions de retours" en Wallonie. Le gouvernement belge a, lors du choix du F-35 Lightning II pour remplacer ses chasseurs-bombardiers F-16 vieillissants, invoqué des "intérêts essentiels de sécurité" (IES) pour réclamer des Etats-Unis des retombées pour son industrie. Ces IES (en anglais ESI) rassemblent quelque 35 projets. "Nous progressons bien dans les discussions sur la mise en œuvre de ces projets d'ici la fin 2021 (les 36 mois prévus après la signature du contrat d'achat, NDLR). Sept de ces projets ont déjà démarré et fournissent du travail à des entreprises belges, alors que les autres font toujours l'objet de négociations", a précisé Lockheed Martin dans un communiqué adressé à l'agence Belga après la rencontre de mercredi. Lockheed Martin assure avoir bâti un partenariat de longue date avec la Belgique - autour du programme d'avions de combat vieillissants F-16 - en insistant sur l'importance des réunions avec les autorités belges à propos du F-35. (Belga)