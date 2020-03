Face au virus, le poumon économique de l'Italie mis sous cloche

Confronté à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement italien a frappé fort dimanche en décidant de soumettre à une stricte quarantaine le poumon économique du pays et sa capitale Milan.

Dans ce large territoire du nord du pays qui s'étend de Milan à Venise et où vivent plus de 15 millions d'Italiens (soit un quart de la population), les musées, salles de sports, piscines, discothèques, salles de jeux et pubs doivent rester fermés, selon le décret signé dans la nuit par le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

La population de Milan, alertée dès samedi soir par des fuites dans les médias italiens, s'est comme résignée à une vie au ralenti: les rues étaient peu fréquentées et calmes dimanche, selon un journaliste de l'AFP sur place.

"Restez chez vous le plus possible", a exhorté le maire de Milan Beppe Sala dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Nous devons changer nos habitudes de vie, nous devons éviter le plus possible les contacts non nécessaires", ajoute l'édile, qui évoque des "pertes incalculables" pour l'économie.

Milan, siège de la Bourse italienne, compte un peu moins de 1,4 million d'habitants, et dix millions de personnes vivent en Lombardie, cœur industriel de la péninsule. "Ca va être difficile pour l'économie et le tourisme, qui vont être très affectés", commente auprès de l'AFP un élégant retraité de 79 ans, Ambrogio Bellini, qui se promène près de la cathédrale.

- "Coeur du nord" -

L'appel du maire semble avoir été étendu: aucune affluence extraordinaire à la gare centrale, très calme. Les aéroports eux aussi fonctionnent normalement. Des journalistes de l'AFP dépêchés à la frontière franco-italienne, n'ont pas non plus constaté de flux plus importants que d'habitude, et les contrôles restent classiques, sans prise de température.

Côté autrichien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Peter Guschelbauer a estimé que "de nombreuses personnes (autrichiennes) en provenance des zones rouges étaient rentrées" en Autriche, cité par l'Agence de presse autrichienne APA.

Les médias italiens, dont aucun n'avait anticipé une mesure aussi draconienne, ont restitué l'état de choc ambiant dans leurs Unes dominicales. "Le virus ferme le cœur du nord", a titré le quotidien La Stampa. "La moitié de l'Italie ferme", a constaté Il Messaggero.

Avec 233 morts, l'Italie est à la deuxième place derrière la Chine pour le nombre de décès liés au coronavirus, et à la 3e derrière la Chine et la Corée du Sud pour le nombre de cas positifs, près de 6.000 à ce jour.

- "Pure folie" -

Depuis dimanche matin, les déplacements sont en principe strictement limités à l'entrée et à la sortie des territoires sous quarantaine.

"Les forces de police seront habilitées à demander des justifications" aux citoyens qui se déplacent, a prévenu le chef du gouvernement Giuseppe Conte en présentant son décret au milieu de la nuit. Seuls sont autorisés ceux répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".

Dans les zones en quarantaine, les bars et restaurants peuvent rester ouverts à condition de respecter la distance de sécurité (un mètre entre deux personnes), sinon ils doivent fermer.

Les mesures de confinement concernent toute la région de Lombardie, mais aussi des provinces proches du Piémont (nord-ouest) de l'Emilie-Romagne (centre-nord), de la région des Marches (centre-est), et de Vénétie (nord-est).

A Venise, où les gondoles vides de touristes ondulent tristement le long des quais, Vincenzo Tosetti, un acteur de 34 ans, témoigne: "Beaucoup de mes amis ont fui, notamment de Milan. Ils ont fait leur valise et sont partis hier soir". "On va voir si les Italiens ont le sens des responsabilités et je dois dire que jusqu'à présent la réponse est plutôt non..."

Ces fuites sont "une pure folie (...) ils emportent avec eux la contagion", a commenté le professeur de virologie Roberto Burioni, un scientifique respecté.