Face aux dépenses d'énergie, le gouvernement renforce les aides

Le gouvernement a annoncé mercredi un renforcement des dispositifs pour aider les ménages à alléger leur facture énergétique, à trois jours des manifestations de grogne sociale sur le pouvoir d'achat. Voici un tour d'horizon des principales aides et de ce qui va changer l'an prochain.

-Chèque énergie-

Créé pour remplacer les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, c'est un dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie (factures d'électricité, de gaz, rénovation énergétique, etc).

Il est attribué en fonction du revenu fiscal de référence, qui doit actuellement être notamment inférieur à 7.700 euros pour une personne seule et 11.550 euros pour un couple.

L'an prochain, il sera augmenté à 200 euros par an en moyenne, contre 150 euros cette année et élargi pour bénéficier à plus de ménages.

"On va passer de 3,6 millions à 5,6 millions" de foyers bénéficiaires, a annoncé mercredi le Premier ministre Édouard Philippe. Les deux millions de nouveaux bénéficiaires devraient recevoir environ 60 euros en moyenne.

Au total, le chèque énergie représente une enveloppe de 860 millions d'euros pour 2019, précise-t-on au gouvernement, dont 140 millions pour l'élargissement de ses bénéficiaires.

-Prime à la conversion-

La prime à la conversion, mise en place en 2015, vise à favoriser le remplacement de véhicules anciens par des véhicules plus propres.

Un acheteur, qui met au rebut un vieux véhicule polluant, peut bénéficier de cette prime allant jusqu'à 2.500 euros. Son montant dépend des performances du véhicule acquis en matière d'émissions de CO2 et de la situation fiscale du demandeur. Depuis cette année, cette prime s'applique aussi sous certaines conditions à l'achat de voitures d'occasion.

Le gouvernement va maintenant créer une "super prime" pour les 20% de foyers les plus modestes, a annoncé mercredi Édouard Philippe. Elle permettra de doubler la prime actuelle pour atteindre 4.000 euros pour un véhicule diesel ou essence et 5.000 euros pour une voiture hybride ou électrique, a-t-il dit.

Les personnes qui roulent plus de 60km par jour aller-retour pour aller travailler et ne sont pas imposables pourront également en bénéficier, a par ailleurs précisé une source gouvernementale à l'AFP. Au total, le gouvernement vise 100.000 bénéficiaires de cette "super prime".

Depuis le début du quinquennat, 280.000 primes ont été demandées a indiqué le Premier ministre, qui a confirmé la volonté du gouvernement de doubler le nombre d'attributions de prime de 500.000 à 1 million d'ici à 2022.

La prime à la conversion subventionne également l'achat de trois-roues ou deux-roues motorisés, pour un montant de 1.100 euros pour un foyer non imposable et de 100 euros pour un foyer imposable, dans la limite du coût d'acquisition.

Un montant maximum de 200 euros est également prévu pour l'achat d'un vélo à assistance électrique.

-Prime pour se débarrasser du fioul-

Le gouvernement veut supprimer d'ici dix ans toutes les chaudières individuelles au fioul, encore utilisées par de nombreux Français, a annoncé Édouard Philippe.

Pour cela, il veut "développer la prime à la conversion des chaudières" au fioul qui permettrait de prendre en charge "un tiers du coût global" de changement d'équipement.

Le détail du dispositif sera connu d'ici à la fin du mois au moment de la publication de la feuille de route énergétique, précise-t-on au gouvernement.

Actuellement, pour changer d'équipement de chauffage, les ménages peuvent déjà utiliser le Crédit d'impôt transition énergétique (CITE) ou les Certificats d'économie d'énergie (CEE).

-Aides aux transports-

La région des Hauts-de-France propose une aide de 20 euros par mois pour les personnes qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour s'y rendre.

Elle s'adresse à ceux qui perçoivent un salaire net inférieur ou égal à deux fois le SMIC.

Elle est normalement imposable mais elle sera défiscalisée, a confirmé mercredi Édouard Philippe, conformément au souhait formulé par le président de la République. Cela sera également le cas si d'autres régions adoptent un dispositif similaire et pour les aides au covoiturage.

Le dispositif d'indemnités kilométriques, qui permet de déduire de ses revenus déclarés les frais liés aux déplacements professionnels, sera aussi élargi aux "petites cylindrées", soit les véhicules de 3 ou 4 chevaux, pour les Français roulant au moins "60-70 km" par jour, a dit M. Philippe.

-Bonus écologique-

En plus de la prime à la conversion, l'achat d'un véhicule électrique neuf donne droit à un bonus écologique. Ouvert à tous, sans conditions de ressources, il consiste en une prime de 6.000 euros.

Si le Premier ministre n'est pas revenu sur cette mesure, le gouvernement a déjà annoncé qu'elle devrait être élargie aux hybrides rechargeables à partir de l'année prochaine.