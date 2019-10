Facebook introduit l'application de messagerie Threads

(Belga) Facebook a développé un nouveau service, ce qui accentue encore la bataille menée face à son concurrent Snapchat. Le géant de la technologie a effectivement annoncé l'arrivée de l'application de messagerie Threads. Le service, qui peut être couplé aux fonctions Instagram, doit encore simplifier le partage de photos et vidéos.

Via Threads, les utilisateurs peuvent publier un statut et partager des vidéos et images avec leurs proches. Des "Stories" et messages peuvent aussi être échangés avec les "amis proches" d'Instagram. Cette application a fait son apparition en novembre de l'année dernière. L'annonce de Facebook n'est pas une bonne nouvelle pour Snap, la maison-mère de Snapchat. L'action Snap a d'ailleurs perdu de sa valeur jeudi à Wall Street.