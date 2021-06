Facebook: Mark Zuckerberg télétravaillera les six prochains mois

(Belga) Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, compte télétravailler au cours de six prochains mois, a-t-il révélé alors que sa société a annoncé jeudi permettre à ses employés de travailler à distance.

Dans un mémo, dont le Wall Street Journal fait l'écho, M. Zuckerberg écrit: "J'ai trouvé que travailler à distance m'offre plus d'espace pour réfléchir à long terme et m'a aidé à passer plus de temps avec ma famille, ce qui m'a rendu plus heureux et plus productif au travail". "Nous avons appris au cours de l'année passée qu'un bon travail peut être effectué depuis n'importe où, et je suis encore plus optimiste que le travail à distance est possible à grande échelle, en particulier quand la présence à distance par vidéo et la réalité virtuelle continuent de s'améliorer", poursuit-il. Cette dernière décision de permettre aux employés à temps de plein de télétravailler est un tournant pour la société qui avait annoncé en mai 2020 n'autoriser que certains employés, en particulier les seniors ou les employés expérimentés, à demander la permission de travailler à distance. Toutefois, certains employés, comme ceux travaillant sur les logiciels et les data center, devront se présenter à leur poste de travail, comme leur emploi ne peut être accompli à distance. Facebook prévoit de rouvrir la plupart de ses bureaux à 50% de capacité début septembre et à pleine capacité en octobre. L'entreprise emploie 60.000 personnes. (Belga)