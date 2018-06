Facebook partagerait des données de ses utilisateurs avec des fabricants de téléphone

(Belga) Facebook partagerait les données de ses utilisateurs sans leur accord avec des dizaines de fabricants de smartphone, écrit The New York Times. Au mois 60 entreprises seraient concernées, parmi lesquelles Apple, Amazon, Microsoft et Samsung.

Ces entreprises ont eu accès non seulement aux données des utilisateurs de leurs appareils mais aussi aux données des amis des utilisateurs. Ce faisant, Facebook pourrait avoir enfreint la loi américaine. Depuis avril, le réseau social est occupé à mettre un terme à ces partenariats qui remontent à une époque précédant la généralisation des applications Facebook sur les smartphones. Selon le réseau social, l'accès donné aux fabricants de téléphone n'était utilisable que pour permettre à leurs clients un accès direct à Facebook depuis leur smartphone.