Facebook va restaurer les contenus d'actualité en Australie

(Belga) Facebook a annoncé mardi la levée "dans les prochains jours" du blocage en Australie des contenus d'actualité, le gouvernement ayant accepté d'amender la loi visant à contraindre les géants de la tech à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus.

Le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg, et le directeur général de Facebook Australia, Will Easton, ont indiqué avoir trouvé un compromis sur un des points clés de ce texte auquel les géants américains du secteur sont farouchement opposés. "Grâce à ces changements, nous pouvons désormais travailler à poursuivre notre investissement dans un journalisme d'intérêt public et rétablir dans les jours à venir pour les Australiens les informations sur Facebook", a déclaré M. Easton. La semaine dernière, Facebook avait bloqué la publication de liens renvoyant vers des articles d'actualité et les pages des médias du pays. Plusieurs pages Facebook officielles de services de secours avaient également été involontairement affectées. Cette mesure de rétorsion avait suscité l'indignation de l'Australie ainsi que de nombreux pays. Le compromis signifie que les mastodontes Facebook et Google - particulièrement visés par ce projet de loi - ne devraient pas être sanctionnés tant qu'ils concluront des accords avec des médias en échange de l'utilisation de leurs contenus. (Belga)