Farnborough: Airbus et Boeing s'affrontent sur les commandes

Airbus et Boeing s'affrontent dans le match des commandes à Farnborough (Royaume-Uni). Au troisième jour du salon de l'aéronautique mercredi, l'avionneur européen avait annoncé des accords pour 51,8 milliards de dollars et son concurrent américain pour 48,1 milliards.

AIRBUS

Le groupe européen a annoncé avoir signé des engagements pour 35 A350, le dernier-né de ses gros porteurs, 296 de la famille A320, la version remotorisée de son moyen-courrier vedette, 60 A220 et 8 A330 pour une valeur totale de 51,8 milliards de dollars au prix catalogue.

- Lundi au premier jour, la compagnie Sichuan Airlines a confirmé un accord conclu début 2018 pour dix long-courriers A350 (2,8 milliards de dollars au prix catalogue).

- La compagnie taïwanaise Starlux a signé le même jour un protocole d'accord pour dix-sept A350 (6 mds USD) dont douze A350-1000 et cinq 350-900.

- La compagnie indienne Vistara a elle signé une lettre d'intention pour treize A320neo. Elle s'est également engagée avec des loueurs à ajouter 37 autres A320neo dans sa flotte, soit en tout 50 appareils (5,5 mds USD).

- La compagnie koweitienne Wataniya Airways a elle finalisé une commande de 25 A320neo (2,7 mds USD).

- La compagnie de location à long terme Goshawk Aviation, basée en Irlande, a commandé 20 A320neo (2,212 mds USD).

- Un client dont le nom n'a pas été révélé a signé un protocole d'accord pour 80 A320neo (8,848 mds USD).

- Le groupe de leasing Macquarie AirFinance, basé en Australie, a passé une commande ferme pour 20 A320neo (2,2 mds USD)

- La compagnie omanaise SalamAir a signé un accord pour 1 A320neo (110,6 millions USD)

- Au deuxième jour, commande ferme mardi pour l'achat de 8 A350-900 par un client non identifié (2,5 mds USD).

- Protocole d'accord avec un client non identifié pour 25 A321neo (3,2 mds USD) et 75 A320neo (8,3 mds USD)

- Accord avec Level, la low-cost d'International Airlines Group (IAG), pour deux A330-200 (477 millions USD)

- Protocole d'entente avec une nouvelle compagnie américaine, dont le nom n'a pas été révélé, pour 60 A220-300 (5,5 mds USD), l'ex-CSeries de Bombardier, qui vient d'entrer dans la flotte d'Airbus après une prise de participation majoritaire du constructeur dans le programme canadien.

- Au troisième jour, un client non identifié a signé un protocole d'accord pour 6 A330neo (1,778 md USD)

BOEING

Le groupe américain a annoncé les commandes de 48 777 et sept 787 long-courriers, ainsi que de 240 appareils 737 MAX moyen-courriers et 5 747-8, pour un prix catalogue de 48,1 milliards de dollars.

- Au premier jour, lundi, le groupe de livraison DHL a passé une commande pour 14 Boeing 777, en version fret, d'un prix catalogue de 4,7 milliards de dollars, assortie d'une option pour sept appareils supplémentaires.

- Qatar Airways a elle commandé cinq 777 Freighter, pour un montant au prix catalogue de 1,7 milliard de dollars.

- United Airlines a dévoilé une commande de quatre Boeing 787-9, pour un montant au prix catalogue de 1,1 milliard de dollars.

- Le loueur d'avions américain Jackson Square Aviation a commandé 30 exemplaires de la version remotorisée du 737, le MAX 8 pour un montant de 3,5 milliards de dollars au prix catalogue.

- La compagnie roumaine Tarom a commandé cinq Boeing 737 MAX 8, pour un prix catalogue de 586 millions de dollars.

- La compagnie de location à long-terme Goshawk Aviation, basée en Irlande, a commandé 20 Boeing 737 MAX, pour un prix catalogue de 2,3 milliards de dollars

- La compagnie à bas prix brésilienne GOL a commandé 15 737 MAX 8 (1,7 milliard USD).

- La compagnie indienne Jet Airways a signé une commande pour 75 737 MAX 8 (8,8 milliards USD).

- Au deuxième jour, signature mardi d'une lettre d'intention (un accord moins engageant que le protocole d'accord) avec Volga-Dnepr Group et CargoLogicHolding pour 29 Boeing 777 en version fret (9,8 mds USD) et d'une commande ferme de 5 Boeing 747-8 version cargo (2 mds USD).

- Commandes fermes pour 3 787-9 et 20 737 Max, avec en outre des "engagements" pour 55 737 MAX avec la compagnie de leasing Air Lease Corportation pour un montant total de 9,6 milliards USD

- Commande de 20 Boeing 737 MAX par Aviation Capital Group (2,34 mds USD)

Enfin, Boeing a annoncé des commandes et accords pour des contrats portant sur des services avec neuf compagnies aériennes et les forces de défense aérienne américaine et néerlandaise, d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars.