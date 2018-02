Fashion Week: Christian Siriano célèbre 10 ans de diversité

Le créateur américain Christian Siriano, chouchou d'Hollywood, a plus que jamais prouvé samedi qu'il était le roi de la diversité, en faisant défiler des mannequins de toutes les tailles et toutes les couleurs.

Pour ce défilé célébrant le 10e anniversaire de sa marque, Siriano, 32 ans, était entouré de nombreuses célébrités qui ont fait sa réputation sur le tapis rouge: de Whoopi Goldberg à Meg Ryan, en passant par la mannequin Coco Rocha ou l'actrice Molly Shannon.

Elles étaient aux premiers rangs d'un évènement qui a fait la part belle aux mannequins grandes tailles. A commencer par la plus célèbre d'entre elles, Ashley Graham, qui a ouvert le bal dans une long manteau de fausse fourrure, aussi rouge que la moquette de la grande loge maçonnique de Manhattan qui accueillait ce défilé placé sous le signe d'"un dîner royal".

D'autres encore incarnaient la diversité dont Siriano s'est régulièrement fait le porte-parole lors de la Semaine de la mode new-yorkaise: il y avait aussi la mannequin "plus-size" noire Precious Lee, la mannequin transgenre Avie Costa, ou l'actrice Danielle Brooks, de la série "Orange is the new black", très applaudie, et même quelques hommes.

Les tenues pour l'automne/hiver 2018 étaient un feu d'artifice de matières et de couleurs jouant avec la lumière, avec notamment une longue série de robes de bal, noires couvertes d'étoiles scintillantes, bleu nuit imprimées de grandes fleurs, ou rouge vif accompagnées d'une longue traîne à volants.

D'autres tenues étaient plus austères, telle une robe noire couvrant le corps du col aux chevilles, transcendée par de grands rubans rouges ondulés sur les manches.

Il y avait aussi de grands pantalons et shorts en faux cuir noir, et, pour les hommes notamment, des ensembles short/pantalon en bleu/vert irisé.

Dans une récente interview au site Fashionista, le jeune créateur, revenant sur ses 10 ans de carrière qui l'ont vu notamment lancer des partenariats avec des chaînes bon marché comme Payless, soulignait "avoir toujours voulu habiller toutes sortes de femmes différentes", et vouloir être distribué par "toutes sortes de détaillants différents".

Siriano s'est imposé en quelques années comme le créateur préféré de nombreuses actrices: pour la dernière cérémonie des Golden Globes début janvier, il avait habillé 10 femmes - tout en noir, en signe de solidarité avec le mouvement anti-harcèlement #MeToo. Et tout le monde s'attend à ce qu'il soit encore à l'honneur pour la cérémonie des Oscars début mars.

