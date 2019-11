Fast-food: les députés ne veulent plus de plastique pour les repas servis sur place

Fini le plastique pour les repas servis sur place dans les fast-food et les jouets gratuits dans la même matière avec les menus enfants?: les députés ont adopté des amendements en ce sens dans la nuit de jeudi à vendredi en commission.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi anti-gaspillage, un amendement LREM adopté en commission du Développement durable prévoit ainsi qu'"au plus tard le 1er janvier 2023", les fast-food devront servir "les repas et boissons" consommés sur place "dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables".

Un autre amendement des "marcheurs" au texte qui sera examiné à partir du 9 décembre dans l'hémicycle prévoit de mettre fin "au plus tard le 1er janvier 2022" à la mise à disposition "à titre gratuit de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants".

Dans leur chasse au plastique, les députés ont aussi prévu notamment d'interdire l'utilisation de confettis ou des sachets de thé en cette matière.

D'autres amendements entendent également développer l’utilisation des gobelets réutilisables dans les stades, les foires ou les salles de concerts ou encore réduire la vente des fruits et légumes conditionnés dans un emballage plastique.