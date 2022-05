Fausse alerte à la bombe sur un vol en direction de Brussels Airport

(Belga) L'alerte à la bombe, qui est survenue jeudi en début de soirée dans un avion en direction de Brussels Airport, s'est révélée sans fondement, ont fait savoir la police fédérale et Brussels Airport Company.

L'appareil, un Airbus 220 d'Air Baltic, avait décollé de Riga, la capitale de la Lettonie, et avait pour destination l'aéroport de Bruxelles. L'avion s'est posé peu avant 18h00 mais à la suite d'une alerte à la bombe, il a été amené dans un recoin de l'aéroport pour y être minutieusement inspecté. "Les contrôles menés par la police fédérale sont terminés", a indiqué l'aéroport. "L'ensemble des passagers, les bagages et l'avion ont été passés au peigne fin et tous les contrôles se sont révélés négatifs", a rapporté la police fédérale. L'origine de l'alerte à la bombe n'a pas encore été déterminée. Le parquet de Hal-Vilvorde devrait communiquer à ce sujet plus tard dans la soirée. (Belga)