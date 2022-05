Croissance et endettement de l'Europe: faut-il s'inquiéter des mises en garde du Fonds Monétaire International?

Bruno Wattenbergh, notre expert en économie et consommation, revenait sur les mises en garde formulées par le FMI (Fonds Monétaire International) la semaine dernière concernant la croissance et l'endettement de l'Europe.



Le Fonds Monétaire International a mis en garde l’Europe sur la croissance et plus récemment sur l’endettement. Quelle est sa légitimité pour le faire ?

C’est une institution internationale qui regroupe 190 pays et dont le but est de faire coopérer les états sur la politique monétaire, garantir la stabilité financière et faciliter les échanges internationaux. Le FMI est plus connu dans le public pour venir en aide aux pays qui ne parviennent pas à payer leur dette. Le FMI leur prête alors de l’argent en échange de l’obligation de suivre des réformes économiques impopulaires. Il surveille donc en quelque sorte la situation financière des États.

Et le FMI a mis récemment en garde l’Europe sur le ralentissement de la croissance ?

Rien d’étonnant. Le FMI a expliqué que les dégâts économiques entraînés par le conflit ralentissent la croissance mondiale et alimentent l’inflation. Et jeudi passé, la Banque Nationale de Belgique dans son analyse "flash", c'est-à-dire une analyse sur base d’éléments limités, l’a confirmé. Sur le premier trimestre, notre croissance belge a seulement atteint 0,3%. Et la Banque Nationale a exprimé sa crainte que pour le mois de mars passé, cette croissance soit nulle ou même négative.

Rien d’étonnant car l’on constate depuis quelques semaines que les consommateurs commencent à faire des sélections sur leurs achats.

Cette absence probable de croissance a aussi un impact sur notre dette … Ce que le FMI a aussi rappelé la semaine passée ?

Exactement, après avoir alerté sur le ralentissement à venir de la croissance, logiquement le FMI a tiré la sonnette d’alarme sur l’endettement des États.

Pourquoi ?

Pour deux raisons.

D’abord parce que pendant le COVID les États se sont fortement endettés pour soutenir les ménages et les entreprises. En se disant "pas de problème, il y aura un rebond économique". En fait, tout le monde apprécie la soutenabilité de la dette par rapport à la croissance. Si vous augmentez votre endettement, mais que vos revenus augmentent plus que proportionnellement au remboursement, pas d’inquiétude. C’est la même chose pour les États. S’endetter et voir ses revenus baisser, c’est dangereux.

La seconde raison pour laquelle le FMI s’inquiète c’est la hausse des taux d’intérêt. Un phénomène que tout le monde avait oublié. Financer les déficits va donc coûter de plus en plus cher. C’est aussi inquiétant.

En quoi est-ce un problème dont il faut vraiment se préoccuper ?

Pour une raison simple: ces dernières années, la majorité des pays ont compensé les problèmes économiques touchant les particuliers et les entreprises avec une farandole de chèques : covid et puis Ukraine. C’est vraiment un cercle vicieux, surtout en période de progression du populisme. Tant que l’endettement explosait mais que les taux d’intérêt baissaient et qu’on tablait sur la croissance, ce n’était pas un problème. Mais ce n’est plus le cas. C’est ce qu’on appelle l’effet ciseau: une hausse de la dette couplée à une hausse des taux. C’est dangereux …