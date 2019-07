Felipe Oliveira Baptista nouveau directeur artistique de la Maison Kenzo

Le styliste portugais Felipe Oliveira Baptista a été choisi comme nouveau directeur artistique de la Maison Kenzo après le départ de son duo de créateurs californiens Lim et Leon, a annoncé lundi le groupe LVMH propriétaire de la marque.

Sa prise de fonctions est immédiate, a précisé LVMH, dans un communiqué en estimant que le designer va "écrire une nouvelle page de l'histoire de la Maison fondée en 1970".

M. Oliveira Baptista, 44 ans, est originaire des Açores, région autonome du Portugal, et est diplômé de la prestigieuse université d'art et de design Kingston de Londres.

Il a fait ses premiers pas dans la mode à Milan avant de s'installer à Paris où il a démarré aux côtés de Christophe Lemaire, aujourd'hui styliste du groupe japonais Uniqlo.

Il a créé sa propre maison en 2003 et a reçu à deux reprises le prix de l'ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode).

De 2010 à 2018, il a assuré la direction artistique du groupe Lacoste qu'il a relancée, de l'avis des experts du secteur. "Il y a initié notamment un principe de séries limitées inédites et novatrices", selon LVMH.

Le PDG de LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, s'est félicité du choix de M. Oliveira Baptista, en insistant sur "le talent de designer de Felipe, sa maîtrise du vêtement et son enracinement personnel dans des cultures très différentes". Ces caractéristiques seront, à ses yeux, "de réels atouts pour insuffler une nouvelle énergie créative dans la Maison".

La directrice générale de Kenzo, Sylvie Colin, a salué "sa vision créative moderne et novatrice et son approche artisitique très complète", qui vont, selon elle, "permettre à la Maison de continuer de déployer son potentiel dans le respect de son héritage unique".

Le styliste, cité dans le communiqué, s'est montré tout aussi enthousiaste.

"Kenzo, c'est la liberté contagieuse et le mouvement. Tout ce que M. (Kenzo) Takada faisait était empreint de joie, d'élégance et d'un sens de l'humour frais et impertinent", a-t-il estimé, en soulignant aussi "la façon dont Kenzo célèbre la nature et la diversité culturelle".

Le 14 juin, LVMH avait annoncé que le duo de créateurs américano-asiatiques Carol Lim et Humberto Leon quittaient leur poste, après huit ans aux commandes de Kenzo, pour se consacrer à leur propre marque, Open Ceremony, basée à New York.

Kenzo, marque de luxe créée en 1970 par le Japonais Kenzo Takada et qui fait partie de LVMH depuis 1993, est célèbre pour ses imprimés foisonnants et son style urbain.

En 2017 (derniers chiffres disponibles), la maison Kenzo a réalisé 238 millions d'euros de ventes. Son bénéfice net annuel s'est établi à 43 millions d'euros, un montant multiplié par deux en deux ans.