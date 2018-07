Fermeture de l'espace aérien belge - Retour à la normale vendredi à Brussels Airport

(Belga) Brussels Airport prévoit que tous les vols prévus vendredi matin décollent à l'heure. La plupart des passagers qui devaient voler jeudi après-midi ont entre-temps trouvé une solution.

L'espace aérien belge a été fermé pendant une heure et demie jeudi après-midi à la suite d'un problème technique survenu chez Belgocontrol, en charge du contrôle du trafic aérien belge. L'incident a provoqué l'annulation et la déviation de plusieurs vols. Brussels Airport s'attend à ce que tous les problèmes soient pleinement résolus vendredi matin. Il est possible que des passagers doivent encore passer la nuit de jeudi à vendredi à l'aéroport. (Belga)